الأولمبي السعودي يخسر من أستراليا.. في ختام الدورة الدولية الودية

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مباراته الثانية، ضمن الدورة الدولية الودية، التي يستضيفها في الخبر، من أمام منتخب أستراليا (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.