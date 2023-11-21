الأولمبي السعودي يخسر من أستراليا.. في ختام الدورة الدولية الودية

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مباراته الثانية، ضمن الدورة الدولية الودية، التي يستضيفها في الخبر، من أمام منتخب أستراليا (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
هدف الأخضر الوحيد سجله اللاعب أحمد باحسين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لمجريات الشوط الثاني (90+2).
ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي الكابتن سعد الشهري المباراة بتشكيلة مؤلفة من: أحمد الجبيع (حراسة المرمى)، محمد أبو الشامات، ريان حامد، محمد سليمان، ماجد قشيش، محمد محزري، زياد الجهني، أحمد الغامدي، مصعب الجوير، يزيد جوشان، حسين العلي.
وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في البطولة الدولية الودية، في إطار برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.