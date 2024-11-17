الكشف عن طبيعة إصابة ثلاثي الهلال "العويس والدوسري ونيفيز".. تعرّف على التفاصيل

أما بالنسبة اللاعب سالم الدوسري فهو يعمل على برنامج منذ عدة أيام، وذلك من خلال خضوعه للحصص العلاجية، بعد تعرضه للإصابة في الكاحل، هذه الإصابة ستمنعه من اللعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، لذا سيكون غير قادر على المشاركة في المباريات، وسنعمل جاهدين على عودة اللاعب بأقرب وقت ممكن، للانضمام إلى الفريق.