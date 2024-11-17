الكشف عن طبيعة إصابة ثلاثي الهلال "العويس والدوسري ونيفيز".. تعرّف على التفاصيل

كشف الدكتور "خوان خيمينيز"، طبيب الهلال، عن طبيعة إصابات ثلاثي الفريق الكروي الأول (محمد العويس، سالم الدوسري ونيفيز)، والمدة التي يحتاجونها للعودة للملاعب.
وتحدث "خيمينيز" في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة (إكس) قال فيه: "الحارس محمد العويس يعاني من آلام في أسفل الظهر، حيث خضع لعملية جراحية في منطقة أسفل الظهر".
وأضاف: "علينا أن نهتم كثيراً في هذه الفترة حتى يعود على أكمل وجه ويتماثل للشفاء، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج لمدة شهر تقريباً، وتحديداً على متابعة مركز الظهر وتقويته، بالإضافة إلى الراحة البدنية التامة".
وتابع: "من المحتمل أن تكون عودة اللاعب في شهر ديسمبر للانضمام للتدريبات بشكل اعتيادي".
أما بالنسبة اللاعب سالم الدوسري فهو يعمل على برنامج منذ عدة أيام، وذلك من خلال خضوعه للحصص العلاجية، بعد تعرضه للإصابة في الكاحل، هذه الإصابة ستمنعه من اللعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، لذا سيكون غير قادر على المشاركة في المباريات، وسنعمل جاهدين على عودة اللاعب بأقرب وقت ممكن، للانضمام إلى الفريق.
فيما يخص اللاعب "نيفيز" بعد تعرضه للإصابة في المبارة التي أقيمت أمام العين في دوري الأبطال، انتظرنا أياماً قليلة لمتابعة تطورات الإصابة، لاحقاً قررنا بأن الحل الأمثل هو خضوع اللاعب لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، ولقد تكللت العملية بالنجاح، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي فائق الدقة، لذا سيكون بمقدور اللاعب المشاركة مع الفريق بحلول شهر يناير القادم تقريباً.