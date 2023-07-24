"النصر" يكمل جاهزيته لموقعة باريس سان جيرمان

افتتح مدرب أصفر العاصمة، البرتغالي "كاسترو" الحصة التدريبية التي جرت، الإثنين، بمحاضرة فيديو، تلتها تدريبات تركزت على النواحي البدنية والفنية، حيث استهلّها بتمارين لياقية، وبعدها فرض تدريبات تكتيكية، واختتمت بمناورة على نصف الملعب، وضع من خلالها اللمسات الأخيرة لمباراة الفريق الفرنسي التي ستكون الأولى في جولة الأصفر باليابان، ويعقبها لقاء تجريبي آخر أمام إنتر ميلان الإيطالي، الخميس المقبل.