الهلال يفتح ملف فولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، وذلك بعد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 م.
حيث أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس أمام شباب الأهلي دبي مرانًا استرجاعيًا، بينما تركز مران بقية اللاعبين على الجوانب اللياقية والفنية.
وفرض المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية، تلاها مناورة فنية، على جزء من الملعب، طبق خلالها النهج الذي يود انتهاجه في مباراة ربع النهائي.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الدوليين "كويلار وكاريلو" في التدريبات الجماعية، بعد تماثلهما للشفاء.
ويواجه الهلال فريق فولاد خوزستان الإيراني، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، يوم الخميس المقبل.