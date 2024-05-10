أخضر الطائرة تحت 18 سنة يتجاوز لبنان في تصفيات كأس آسيا

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين تحت 18 سنة فوزًا مستحقًّا على منتخب لبنان بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 18 سنة المقررة إقامتها في مملكة البحرين.
وشهدت المباراة، التي جاءت نتائج أشواطها 25/ 13، 25/ 16، 25/ 22، تفوقًا واضحًا للأخضر؛ إذ فرض السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء.
ويلعب الأخضر غدًا مباراته الثانية أمام المنتخب الأردني عند الساعة الـ6:30 مساء بتوقيت السعودية، وسيؤهله الفوز بالمباراة للنهائيات الآسيوية.