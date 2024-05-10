أخضر الطائرة تحت 18 سنة يتجاوز لبنان في تصفيات كأس آسيا

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين تحت 18 سنة فوزًا مستحقًّا على منتخب لبنان بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 18 سنة المقررة إقامتها في مملكة البحرين.