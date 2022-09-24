في مباراة ودية.. "أخضر السيدات" يتعادل مع بوتان

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مع نظيره منتخب بوتان (3-3)، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي، الذي يقام بمدينة أبها، ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.