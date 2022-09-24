في مباراة ودية.. "أخضر السيدات" يتعادل مع بوتان

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مع نظيره منتخب بوتان (3-3)، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي، الذي يقام بمدينة أبها، ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الأخضر السعودي كل من (بيان صدقة والبندري مبارك ونورة إبراهيم) بالدقائق (الـ15،الـ75 والـ90) على التوالي.
وسيخوض أخضر السيدات مواجهة ودية دولية ثانية ضد منتخب بوتان في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. وستجعل هاتان المباراتان الأخضر على مشارف الدخول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل رسمي.
وكان المنتخب السعودي للسيدات قد أنهى في السابع من الشهر الجاري المرحلة الأولى من فترة الاستعدادات في مدينة سالفدن النمساوية، التي امتدت خمسة عشر يومًا، تخللها لعب مواجهتين وديتين، إحداهما أمام بينزغاو النمساوي، وانتهت بفوز الأخضر بستة أهداف مقابل هدف واحد، وأخرى أمام تراونشتين الألماني، وانتهت بالتعادل بلا أهداف.