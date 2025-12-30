الأهلي يستعيد توازنه بثنائية الفيحاء

بدأ الأهلي اللقاء بقوة، حينما امتلك زمام المبادرة الهجومية في وقت مبكر، حتى نجح في تسجيل هدف السبق الأول من هجمة منظمة وصلت فيها كرة زياد الجهني الطولية إلى جالينو، الذي بدوره حولها إلى داخل منطقة الجزاء، تابعها المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الشباك عند الدقيقة السادسة.