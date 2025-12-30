الأهلي يستعيد توازنه بثنائية الفيحاء

نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم في استعادة توازنه بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ الأهلي اللقاء بقوة، حينما امتلك زمام المبادرة الهجومية في وقت مبكر، حتى نجح في تسجيل هدف السبق الأول من هجمة منظمة وصلت فيها كرة زياد الجهني الطولية إلى جالينو، الذي بدوره حولها إلى داخل منطقة الجزاء، تابعها المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الشباك عند الدقيقة السادسة.
وضاعف المدافع إيبانيز تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 64 من مجريات الشوط الثاني.
وأكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم للمدافع البرازيلي إيبانيز نتيجة تدخله العنيف على لاعب الفيحاء، وذلك في الدقيقة 85.
بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 12 نقطة.