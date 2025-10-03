"فيفا" و"أديداس" تكشفان عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 "تريوندا"

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة "أديداس" الستار عن الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم 2026، والتي تحمل اسم "تريوندا" TRIONDA، وذلك قبل أشهر من انطلاق الحدث الكروي الأكبر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وجاء اختيار الاسم من الكلمة الإسبانية "الأمواج الثلاث"، في إشارة إلى اتحاد الدول الثلاث المستضيفة للبطولة للمرة الأولى في التاريخ، فيما يجسّد تصميمها الألوان الأحمر والأخضر والأزرق احتفاءً بأعلام تلك الدول، إضافةً إلى تفاصيل رمزية تشمل ورقة القيقب الكندية، النسر المكسيكي، ونجمة الولايات المتحدة، إلى جانب زخارف ذهبية مستوحاة من كأس البطولة.
تتميّز الكرة بتقنيات مبتكرة تشمل أربع طبقات ودرزات عميقة تمنحها ثباتًا مثاليًا أثناء الطيران ومقاومة هوائية متوازنة، كما تحمل رموزًا منقوشة تُعزّز التحكم والتسديد في الأجواء الرطبة أو الملاعب المبللة.
وتعود تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا لتظهر مجددًا، إذ تحتوي "تريوندا" على شريحة استشعار حركة بسرعة 500 هرتز، تُرسل بيانات لحظية إلى نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، مما يُسهّل اتخاذ القرارات الدقيقة في حالات التسلل وغيرها من المواقف التحكيمية.
وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو في حفل الكشف: "ها هي الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 FIFA. إنها جميلة بحق! أتشوّق لرؤيتها وهي تهز الشباك في أكبر نسخة بتاريخ المونديال، حيث يلتقي الشغف والوحدة بين الدول الثلاث المستضيفة."
يمثل إطلاق "تريوندا" محطة مهمة على طريق النسخة الـ23 من المونديال، قبل فترتي أكتوبر ونوفمبر الدوليتين اللتين قد تحسمان تأهل مزيد من المنتخبات، على أن تُقام قرعة البطولة النهائية يوم 5 ديسمبر 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن.