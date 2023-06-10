مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

توج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد مساء يوم السبت على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول التركية في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022/2023.
وفرض الإسباني رودري نفسه نجمًا للمواجهة بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وقف أمامها الحارس الكاميروني أندريه أونانا عاجزًا عن التصدي لها.
وهو اللقب الأول لفريق مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي نسخة 2021 عندما بلغ المباراة الختامية للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام مواطنه تشيلسي بهدف دون رد.
وبهذا التتويج يكون الفريق قد توج بثلاثة ألقاب هذا الموسم بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.