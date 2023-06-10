مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

وهو اللقب الأول لفريق مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي نسخة 2021 عندما بلغ المباراة الختامية للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام مواطنه تشيلسي بهدف دون رد.