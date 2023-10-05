أندية سعودية تستهدف التعاقد مع لاعب برشلونة السابق "لويس سواريز" في الميركاتو المقبل

وانضم لويس سواريز البالغ من العمر 36 عامًا، لنادي غريميو في يناير الماضي، وكان قد بدأ مسيرته الاحترافية في 2005، مع نادي ناسيونال مونيفيديو، كما يلعب للمنتخب الأوروغوياني منذ 2007.