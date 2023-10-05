أندية سعودية تستهدف التعاقد مع لاعب برشلونة السابق "لويس سواريز" في الميركاتو المقبل

كشف موقع "Bolavip" البرازيلي، عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بالتعاقد مع الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب غريميو البرازيلي خلال الموسم الشتوي القادم.
ووفقًا لذات الصحيفة؛ فإن لاعب برشلونة السابق قد يغادر النادي البرازيلي في موسم الانتقالات المقبل؛ حيث إنه مستهدف من قِبَل أندية في السعودية التي استفسرت عنه مؤخرًا؛ إذ إن سواريز يناسب ملف التعاقدات للفِرَق السعودية.
وانضم لويس سواريز البالغ من العمر 36 عامًا، لنادي غريميو في يناير الماضي، وكان قد بدأ مسيرته الاحترافية في 2005، مع نادي ناسيونال مونيفيديو، كما يلعب للمنتخب الأوروغوياني منذ 2007.
ولعب أيضًا اللاعب الأوروغوياني للعديد من الأندية؛ أبرزها: أياكس أمستردام الهولندي، ونادي ليفربول الإنجليزي في 2011، كما لعب لبرشلونة وأتلتيكو مدريد.