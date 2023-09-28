بعد أزمة الفيديو الساخر مع نابولي.. فيكتور أوسيمين على رادار الدوري السعودي بالميركاتو المقبل

ويلعب فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من "ليل" الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 120 مليون يورو.