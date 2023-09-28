بعد أزمة الفيديو الساخر مع نابولي.. فيكتور أوسيمين على رادار الدوري السعودي بالميركاتو المقبل

كشفت صحيفة "daily mail" عن أن فِرَقًا سعودية ستقود مفاوضات التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأفادت ذات الصحيفة بأن السعودية تستهدف ضم أوسيمين وسط منافسة من ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي.
وكان مقطع فيديو ساخر نُشر على موقع تيك توك، قد تسبب في حدوث أزمة بين اللاعب النيجيري وإدارة نادي نابولي الإيطالي؛ حيث قرر اللاعب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه.
ونشر الحساب الرسمي لنادي نابولي، عبر موقع "تيك توك"، مقطع فيديو يسخر فيه من مهاجمه فيكتور أوسيمين بعد إهداره ضربة جزاء خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.
ويلعب فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من "ليل" الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 120 مليون يورو.