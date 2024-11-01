مدرب الأخضر "رينارد" يُدوِّن ملاحظاته في "ديربي العاصمة" بين النصر والهلال

شهد "ديربي الرياض"، الذي جمع الهلال بشقيقه النصر، مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في الجولة التاسعة من دوري روشن، حضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، في الملعب برفقة مساعديه؛ لمتابعة مباراة النصر والهلال.
ودوَّن "رينارد" ومساعدوه الملاحظات كأولى المهام لقيادة الأخضر السعودي في تصفيات آسيا لمونديال 2026.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اتفاقه السبت الماضي مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الدفة الفنية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك حتى نهاية 2025، مع خيار التمديد حتى كأس آسيا 2027.
ويستعد الأخضر في شهر نوفمبر الجاري لخوض مواجهتين أمام منتخبَي أستراليا وإندونيسيا، ضمن منافسات الجولتَين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.