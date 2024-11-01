مدرب الأخضر "رينارد" يُدوِّن ملاحظاته في "ديربي العاصمة" بين النصر والهلال

شهد "ديربي الرياض"، الذي جمع الهلال بشقيقه النصر، مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في الجولة التاسعة من دوري روشن، حضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، في الملعب برفقة مساعديه؛ لمتابعة مباراة النصر والهلال.