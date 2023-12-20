قائمة المنتخب المغربي تشهد استدعاء ياسين بونو وعبد الرزاق حمدالله

وستقام النسخة الـ34 من البطولة الإفريقية في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل حيث يتواجد المنتخب المغربي بالمجموعة السادسة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.