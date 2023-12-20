قائمة المنتخب المغربي تشهد استدعاء ياسين بونو وعبد الرزاق حمدالله

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن القائمة الأولية للاعبي المنتخب المغربي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وشهدت القائمة الأولية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس إفريقيا في الكوت ديفوار 2023، تواجد 55 لاعباً من بينهم 6 لاعبين بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتواجد بالقائمة ياسين بونو حارس مرمى الهلال، وعبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، مراد باتنا لاعب الفتح، منير المحمدي، جواد الياميق لاعبا الوحدة، رومان سايس لاعب الشباب.
وستقام النسخة الـ34 من البطولة الإفريقية في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل حيث يتواجد المنتخب المغربي بالمجموعة السادسة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.