إعلاميون يتفاعلون مع تتويج الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين: السرّ في "بونو"

وأضاف: "‎رونالدو يمتلك شغفًا كبيرًا للكرة، لكنني أتعجب من الأداء الذي يقدمه ‎"ماني"، و‎الهلال لم يكن جيدًا اليوم، ولكن أرى أن النتيجة عادلة؛ لأن حارس الزعيم هو ‎بونو".