إعلاميون يتفاعلون مع تتويج الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين: السرّ في "بونو"

تفاعل العديد من الإعلاميين مع فوز الهلال على النصر في مواجهة الفريقين بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتوج الهلال مساء الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح.
وقال الإعلامي عادل البطي فى تصريحات لبرنامج "في المرمى": "النصر صنع فرصًا أكثر من الهلال، لكن تواجد الحارس "بونو" باللقاء غيّر كل شيء في المباراة".
وأضاف: "رونالدو يمتلك شغفًا كبيرًا للكرة، لكنني أتعجب من الأداء الذي يقدمه "ماني"، والهلال لم يكن جيدًا اليوم، ولكن أرى أن النتيجة عادلة؛ لأن حارس الزعيم هو بونو".
وعلّق اللاعب السابق "عبده عطيف" بالبرنامج قائلًا: "لا يجب أن يعطي أيُّ فريق للمنافس الفرصةَ للعودة، والهلال والنصر جاءتهما الفرصة لإنهاء المباراة ولم يفعلوا ذلك".
وتحدث "محمد زيدان" قائلًا: "رونالدو لم يحالفه التوفيق لكنه تفوق على "ميتروفيتش" طوال أحداث المباراة، وبكاء رونالدو درس لا بد أن يتعلم منه كلُّ لاعبي العالم".