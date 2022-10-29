"كونان" لاعب "النصر" يتقدم مدافعي الدوري في صناعة الأهداف

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر "تويتر" عن قائمة أكثر المدافعين صناعة للأهداف منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 8 جولات من المسابقة.
وجاء المدافع الإيفواري غيسلان كونان لاعب النصر في صدارة القائمة، حيث نجح في صناعة 3 أهداف خلال هذا الموسم.
وتضمنت القائمة سعود عبدالحميد لاعب الهلال، وحمدان الشمراني لاعب الاتحاد، حيث نجح كل منهما في صناعة هدفين.
ونجح أيضًا السعودي نواف القميري، والكاميروني كولينز فاي وهما من لاعبي نادي الطائي السعودي في صناعة هدفين لكل منهما، بعد مرور 8 جولات من الدوري.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.