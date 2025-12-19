غدًا.. يُحدد بطل "الجائزة الكبرى" في "قفز السعودية"

وكانت الفارسة الأسترالية إدوينا توب ألكسندر أولى أبطال "الجائزة الكبرى" في النسخة الافتتاحية من البطولة عام 2021، ثم نال الفارس البريطاني بن ماهر اللقب في النسخة الثانية عام 2022، والفارس الألماني كريستيان ألمان كان البطل في 2023، وأخيرًا ديفيد ويل البطل في نسخة العام الماضي.