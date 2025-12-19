غدًا.. يُحدد بطل "الجائزة الكبرى" في "قفز السعودية"

يُسدل الستار غدًا السبت عن هوية الفارس بطل لقب "الجائزة الكبرى" في بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، حيث ستُختتم منافسات النسخة الخامسة التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بتحديد خامس الأبطال في فئة الـ 5 نجوم في سجل البطولة.
ويمثل شوط الجائزة الكبرى ذروة التنافس الرياضي في البطولة، ويمنح الفارس البطل نقاطًا تصنيفية حاسمة، ويُعد الشوط أيضًا جولة رسمية ومعتمدة ضمن الدوري العربي للفروسية المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تبلغ قيمة جائزته 105.5 آلاف يورو.
ويُعد الفارس الألماني ديفيد ويل، حامل اللقب والمصنف رقم 101 في التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للفروسية، أبرز المشاركين لحفر اسمه في سجل البطولة الشرفي، كونه تُوِّج بطلاً للشوط الأهم في النسخة الرابعة العام الماضي، ومرشح لتكرار الإنجاز.
وكانت الفارسة الأسترالية إدوينا توب ألكسندر أولى أبطال "الجائزة الكبرى" في النسخة الافتتاحية من البطولة عام 2021، ثم نال الفارس البريطاني بن ماهر اللقب في النسخة الثانية عام 2022، والفارس الألماني كريستيان ألمان كان البطل في 2023، وأخيرًا ديفيد ويل البطل في نسخة العام الماضي.