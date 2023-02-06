كأس العالم للأندية.. بين الهلال السعودي وكتابة التاريخ 90 دقيقة أمام "فلامنجو البرازيلي"

حلم تاريخي يراود عناصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا)، حين يواجه نظيره فلامنجو البرزيلي (بطل كأس ليبرتادوريس)، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، وذلك عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب طنجة في المغرب، حيث يسعى أزرق العاصمة السعودية الرياض إلى تجاوز عقبة "فلامنجو" وبلوغ النهائي الحلم، لأول مرة في مسيرته في كأس العالم، بعد مشاركتين سابقتين (تواليًا) حقق فيهما المركز الرابع في عامي 2019 و2021.