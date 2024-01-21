بطولة آسيا 2023: الأخضر السعودي يحجز تذكرة التأهل للدور التالي بعد الفوز على قيرغيزستان

حجز المنتخب السعودي تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة كأس آسيا2023 المقامة حاليًا في قطر؛ وذلك عقب تغلبه على منتخب قيرغيزستان في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الأحد.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات بفوز المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، وتأهله للدور التالي.
وشهد شوط المباراة الأول مستوى متوسطًا على الرغم من السيطرة الكبيرة للأخضر السعودي؛ إذ بلغت نسبة استحواذه على الكرة 75 %. كما شهد هذا الشوط 4 ركلات ركنية، وكذلك بطاقة صفراء لمدافع قيرغيزستان، وأخرى حمراء للاعب إيزار اكماتوف في الدقيقة الـ8.
كما شهد الشوط الأول تسجيل هدف للمنتخب السعودي عن طريق لاعبه محمد كنو في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة.
وشهد شوط المباراة الثاني حالة طرد جديدة لمنتخب قيرغيزستان للاعبه كيمي ميرك في الدقيقة الـ51. كما حافظ الأخضر على سيطرته؛ إذ نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ84.
وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب السعودي للدور التالي بعدما رفع رصيده لـ 6 نقاط في صدارة مجموعته، التي تضم إلى جواره قيرغيزستان وعُمان وتايلاند.