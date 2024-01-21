بطولة آسيا 2023: الأخضر السعودي يحجز تذكرة التأهل للدور التالي بعد الفوز على قيرغيزستان

حجز المنتخب السعودي تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة كأس آسيا2023 المقامة حاليًا في قطر؛ وذلك عقب تغلبه على منتخب قيرغيزستان في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الأحد.