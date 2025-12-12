أبها يعزز صدارته لدوري "يلو" بثنائية العلا

وبهذه النتيجة، ابتعد أبها في صدارة الترتيب بعدما وسّع الفارق مع أقرب مطارديه العلا إلى أربع نقاط، حيث رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد العلا، صاحب المركز الثاني، عند 22 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج مواجهتي الدرعية والعروبة، اللذين تنتظرهما مواجهتان السبت والأحد أمام الجبلين والفيصلي.