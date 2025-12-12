أبها يعزز صدارته لدوري "يلو" بثنائية العلا

عزز فريق أبها صدارته لجدول ترتيب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، عقب تغلبه على ضيفه العلا بهدفين دون رد، يوم الجمعة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.
وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل عند الدقيقة 55 بواسطة النيران الصديقة، حينما حوّل خالد الرويلي، لاعب العلا، الكرة بالخطأ في مرماه عقب عرضية من حازم الزهراني، وأضاف الهولندي سيلا سو الهدف الثاني عند الدقيقة 60 بعد تمريرة من مشعل المطيري.
وبهذه النتيجة، ابتعد أبها في صدارة الترتيب بعدما وسّع الفارق مع أقرب مطارديه العلا إلى أربع نقاط، حيث رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد العلا، صاحب المركز الثاني، عند 22 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج مواجهتي الدرعية والعروبة، اللذين تنتظرهما مواجهتان السبت والأحد أمام الجبلين والفيصلي.