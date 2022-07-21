ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022

توج السنغالي ساديو ماني اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد منافسة شديدة مع مواطنه إدوارد ميندي والنجم المصري محمد صلاح.
ولعب ماني المنتقل أخيرًا إلى بايرن ميونيخ الألماني دورًا رئيسًا في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" ثمّ في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة والتي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح الأربعاء صلاح وماني إلى جانب حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي إدوارد ميندي.
وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء ماني بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019 ليصبح أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي.
وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن يتمكن ماني من الفوز في العام التالي.
وحصد أليو سيسي مدرب منتخب السنغال جائزة أفضل مدرب في إفريقيا بعد منافسة مع البرتغالي كيروش مدرب منتخب مصر السابق ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي.
ونجح أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي بقيادة منتخب "أسود التيرانغا" إلى لقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه كما نجح في الصعود بالفريق إلى مونديال قطر، حيث جاءت السنغال في المجموعة الأولى مع كل من قطر الدولة المستضيفة والإكوادور وهولندا.
وفاز محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا متفوقًا على أليو ديانج وأشرف داري.
فيما فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا عن فئة الرجال متفوقًا على الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.
وتوج منتخب السنغال بجائزة أفضل منتخب إفريقي للعام 2022 ، متفوقًا على المنتخبين العربيين مصر والمغرب.