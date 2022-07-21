ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022

ولعب ماني المنتقل أخيرًا إلى بايرن ميونيخ الألماني دورًا رئيسًا في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" ثمّ في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.