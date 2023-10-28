لاعبو الدوري السعودي يستحوذون على قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بدوري أبطال آسيا

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، عن قائمة ترتيب أكثر اللاعبين بالبطولة الآسيوية صناعة للأهداف، والتي شهدت استحواذًا كبيرًا للاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتَصَدر القائمة وحيدًا محمد البريك لاعب الهلال الذي نجح في صناعة 4 أهداف؛ وذلك بعد مرور 3 جولات من منافسات دوري أبطال آسيا.
وجاء في المركز الثاني كل من: عبدالرحمن غريب، سلطان الغنام لاعبا النصر، ومحمد وعد لاعب السد القطري، الذي نجح كل منهم في صناعة هدفين.
وتَساوى في نفس المركز أيضًا لاعبو الهلال سعود عبدالحميد، وناصر الدوسري الذي صنع كل منهما هدفين.