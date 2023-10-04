في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن.. صحوة الشباب تهدد الرياض.. وقمة الشرقية تجمع الاتفاق والفتح

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، بأربع مواجهات مثيرة.
حيث يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لقاءً مهمًا يجمع الاتفاق والفتح، إذ من المنتظر أن يكون لقاءً مثيرًا، في ظل المستويات الكبيرة والنتائج الإيجابية التي حققها كل منهما في المراحل الماضية.
وينفرد الاتفاق بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة بعدما فاز في خمس وتعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة، بينما تقدم الفتح للمركز السابع برصيد 14 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادل في واحدة مقابل خسارتين.
ويبحث الرياض وجاره الشباب عن النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفة الأول عطفًا على الفوارق الفنية، فيما يسعى التعاون لتحقيق الفوز السابع في الدوري والثالث تواليًا عندما يواجه ضيفه الطائي، ويبحث ضمك عن فوزه الثاني في الدوري عندما يستقبل الحزم.