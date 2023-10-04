في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن.. صحوة الشباب تهدد الرياض.. وقمة الشرقية تجمع الاتفاق والفتح

ويبحث الرياض وجاره الشباب عن النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفة الأول عطفًا على الفوارق الفنية، فيما يسعى التعاون لتحقيق الفوز السابع في الدوري والثالث تواليًا عندما يواجه ضيفه الطائي، ويبحث ضمك عن فوزه الثاني في الدوري عندما يستقبل الحزم.