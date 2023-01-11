السوبر الإسباني في الرياض.. ريال مدريد يزيح فالنسيا ويتأهل للنهائي

وتستضيف السعودية البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة أربعة فرق، هي "ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس"، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن الفعاليات الرياضية التي يشهدها موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.