السوبر الإسباني في الرياض.. ريال مدريد يزيح فالنسيا ويتأهل للنهائي

تأهَّل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم لنهائي كأس السوبر الإسباني؛ وذلك بعد أن تجاوز نظيره فالنسيا (بركلات الترجيح) في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض.
وكان الريال البادئ في التسجيل عن طريق قائده "كريم بنزيما" من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ39.
وعادل "لينو" النتيجة لفريقه فالنسيا عند الدقيقة الـ46 من زمن الشوط الثاني.
وحاول مهاجم فالنسيا " كافاني" تعزيز النتيجة لفريقه، ولكن ذلك لم يتحقق؛ إذ ابعد حارس الريال "كوروتوا" أكثر من كرة خطرة.
واحتكم الفريقان للشوطَين الإضافيَّين، ولم يتغيَّر شيء في النتيجة حتى حسمت ركلات الترجيح الأمر لصالح "حامل اللقب" ريال مدريد 4/ 3.
وتستضيف السعودية البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة أربعة فرق، هي "ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس"، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن الفعاليات الرياضية التي يشهدها موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.
يشهد اليوم الخميس مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال بيتيس، على أن تُلعب المباراة النهائية للكأس يوم الأحد المقبل.
وتُقام جميع المواجهات عند الـ"10" مساء بتوقيت السعودية.
يُذكر أن البطولة ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي يشهدها موسم الدرعية 2022، وتنظمها وزارة الرياضة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، من خلال استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، ولضمان تحقيق تجربة ثرية لزوار موسم الدرعية، والاستمتاع بأنشطته المتنوعة.