مواجهة قوية تجمع بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء أولى منافسات نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، حيث تُقام مباراة مرتقبة بين فريقي الهلال والأهلي.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ7.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي بصفته بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا بطل الكأس في الموسم الماضي، في حين تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة السعودية بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي.
وسيلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز في لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والتي مقرر لها يوم السبت المقبل.