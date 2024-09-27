الكشف عن التشكيلة المثالية لدور الـ32 لبطولة كأس الملك

وكشف موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم، عن التشكيلة التي ضمت لاعبين من القادسية، ومثلهما من الفيحاء والرياض، فيما غاب لاعبو الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية.