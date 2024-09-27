الكشف عن التشكيلة المثالية لدور الـ32 لبطولة كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024/2025 وفقاً لموقع "أوبتا".
ونشر الحساب الرسمي للبطولة على منصة (إكس)، انفوجرافيك للتشكيلة المثالية لدور الـ32 من البطولة .
وكشف موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم، عن التشكيلة التي ضمت لاعبين من القادسية، ومثلهما من الفيحاء والرياض، فيما غاب لاعبو الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية.
حراسة المرمى: بارتوكس دزيوغاس (البكيرية)
الدفاع: علي البليهي (الهلال)، نواف هوساوي (الرياض)، قاسم لاجامي(القادسية)، سلطان الغنام (النصر).
الوسط: محمد العقل (الرياض)، إبراهيما تانديا (الطائي)، كاميرون بورتاس (القادسية)، أليخاندرو بوزيلو (الفيحاء)
الهجوم: عبدالرزاق حمدالله (الشباب)، رينزو لوبيز(الفيحاء).