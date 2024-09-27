رياضة

الكشف عن التشكيلة المثالية لدور الـ32 لبطولة كأس الملك

الكشف عن التشكيلة المثالية لدور الـ32 لبطولة كأس الملك
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024/2025 وفقاً لموقع "أوبتا".

ونشر الحساب الرسمي للبطولة على منصة (إكس)، انفوجرافيك للتشكيلة المثالية لدور الـ32 من البطولة .

وكشف موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم، عن التشكيلة التي ضمت لاعبين من القادسية، ومثلهما من الفيحاء والرياض، فيما غاب لاعبو الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بارتوكس دزيوغاس (البكيرية)

الدفاع: علي البليهي (الهلال)، نواف هوساوي (الرياض)، قاسم لاجامي(القادسية)، سلطان الغنام (النصر).

الوسط: محمد العقل (الرياض)، إبراهيما تانديا (الطائي)، كاميرون بورتاس (القادسية)، أليخاندرو بوزيلو (الفيحاء)

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله (الشباب)، رينزو لوبيز(الفيحاء).

الاتحاد السعودي لكرة القدم
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أوبتا

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