السوبر الإيطالي: إنتر ميلان يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو

تأهل إنتر ميلان للمباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي؛ وذلك عقب تغلُّبه على لاتسيو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.