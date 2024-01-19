السوبر الإيطالي: إنتر ميلان يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو

تأهل إنتر ميلان للمباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي؛ وذلك عقب تغلُّبه على لاتسيو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة الإيطالية بفوز إنتر ميلان بثلاثية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها اللاعب تورام للإنتر في الدقيقة الـ17، وأضاف اللاعب هاكان كالهانغولو الهدف الثاني في الدقيقة الـ50 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الأهداف اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة الـ87.
وبتلك النتيجة يتأهل إنتر ميلان للمباراة النهائية لمواجهة نابولي يوم الاثنين القادم، والذي كان قد تغلب على فيورنتينا في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي.
وتأتي استضافة السعودية لهذه البطولة ضمن المساعي لتحقيق رؤية السعودية 2030م، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة؛ ما جعلها محط أنظار العالم، من خلال احتضان العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.