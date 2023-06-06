الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء فنزويلا ضمن بطولة تولون الدولية

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته بعد مباراته أمام منتخب فرنسا أمس الاثنين، ضمن افتتاحية منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون)، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأربعاء تدريباته تحضيرًا للجولة الثانية من بطولة تولون والتي يلاقي فيها منتخب فنزويلا بعد غدٍ الخميس.
يُذكر أن مشاركة المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).