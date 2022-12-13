في تجربة فريدة.. ملعب الثمامة يحتضن مباراة بين نخبة نجوم العالم والعمال

استضاف ملعب الثمامة، أحد الملاعب الثمانية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مباراة جمعت بين العمال المشاركين في مشاريع البنية التحتية للبطولة، وعدد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، بحضور أكثر من 5400 مشجّع من أصدقاء وزملاء العمال، الذين استمتعوا بتجربة فريدة مع أساطير الفيفا، على أرضية ملعب شهد ثماني مباريات في المونديال، الذي تختتم منافساته في ملعب لوسيل الأحد المقبل.