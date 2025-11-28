مارتن سيسك يتصدر الترتيب العام في ثالث أيام "رالي السعودية 2025"

وانعكست هذه النتائج على الترتيب العام للرالي؛ حيث أنهى اللاتفي مارتن سيسك منافسات اليوم متصدرًا بزمن بلغ ساعتين و43 دقيقة و20 ثانية وجزءًا من الثانية، وجاء البلجيكي تيري نوفيل، سائق فريق هيونداي، في المركز الثاني بزمن ساعتين و43 دقيقة و23 ثانية و5 أجزاء من الثانية، فيما حل الياباني تاكاموتو كاتسوتا، سائق فريق تويوتا، ثالثًا بزمن ساعتين و44 دقيقة وثانية واحدة و6 أجزاء من الثانية.