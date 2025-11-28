مارتن سيسك يتصدر الترتيب العام في ثالث أيام "رالي السعودية 2025"

استُكملت اليوم الجمعة منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات"، والذي يُقام للمرة الأولى في المملكة، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية.
وشهد اليوم الثالث مستوى كبيرًا من التحدي بين السائقين؛ إذ تمكّن الفرنسي أدريان فورماو، سائق فريق هيونداي، من الفوز بالمرحلة التاسعة "الغولاء1"، فيما حقق الأستوني أوت تاناك الفوز في المرحلتين العاشرة والحادية عشرة "أم الجرم1" و "وادي المطوي1"، مواصلًا تقديم أداء مميز خلال فترات اليوم.
وفي الفترة المسائية، واصل تاناك تفوقه بفوزه في المرحلة الثانية عشرة "الغولاء2"، قبل أن ينتزع مارتن سيسك، سائق فريق فورد، الفوز في المرحلة الثالثة عشرة "أم الجرم2"، بينما اختتم الفنلندي كالي روفانبيرا، سائق فريق تويوتا، مراحل اليوم بالفوز في المرحلة الرابعة عشرة "وادي المطوي2".
وانعكست هذه النتائج على الترتيب العام للرالي؛ حيث أنهى اللاتفي مارتن سيسك منافسات اليوم متصدرًا بزمن بلغ ساعتين و43 دقيقة و20 ثانية وجزءًا من الثانية، وجاء البلجيكي تيري نوفيل، سائق فريق هيونداي، في المركز الثاني بزمن ساعتين و43 دقيقة و23 ثانية و5 أجزاء من الثانية، فيما حل الياباني تاكاموتو كاتسوتا، سائق فريق تويوتا، ثالثًا بزمن ساعتين و44 دقيقة وثانية واحدة و6 أجزاء من الثانية.
وكان الفرنسي أدريان فورماو قد تصدر الترتيب العام سابقًا، لكنه تراجع إلى المركز الرابع بعد عقوبة زمنية لمدة دقيقة واحدة.
وارتفع إيقاع المنافسة على اللقب بين ثلاثي فريق تويوتا جازو للسباقات؛ البريطاني إلفين إيفانز، والفرنسي سيباستيان أوجييه، والفنلندي كالي روفانبيرا؛ حيث أنهى روفانبيرا اليوم الثالث في المركز الخامس بزمن ساعتين و44 دقيقة و32 ثانية و7 أجزاء من الثانية، متقدمًا على أوجييه بجزأين من الثانية فقط، فيما حلّ إيفانز ثالثًا بفارق دقيقتين و40 ثانية نتيجة ثقب في أحد الإطارات خلال المرحلة الحادية عشرة.
وفي فئة WRC2، تصدر البريطاني غاس غرينسميث من فريق سكودا المنافسات بزمن إجمالي بلغ ساعتين و52 دقيقة و12 ثانية و6 أجزاء من الثانية، وجاء زميله البلغاري نيكولاي جريزين في المركز الثاني، والبولندي كاييتان كاييتانوفيتش، سائق فريق تويوتا، في المركز الثالث، بينما أنهى السعودي حمزة باخشب منافسات اليوم في المركز التاسع.
أما في فئة WRC3، فواصل الإيطالي ماتيو فونتانا تصدر منافسات الفئة بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و6 دقائق وثانية واحدة و5 أجزاء من الثانية، وجاء الهندي نافين بوليغيلا في المركز الثاني، والسعودي سعيد الموري في المركز الثالث.
وتُختتم منافسات "رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات" غدًا السبت بانطلاق المرحلة الخامسة عشرة "ذهبان1" عند الساعة 8:35 صباحًا، تليها المرحلة السادسة عشرة "عسفان"، ثم المرحلة السابعة عشرة والأخيرة "ذهبان2"، المعروفة بمرحلة القوة (Wolf Power).