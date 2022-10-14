في الجولة الأولى من الدوري وبرباعية.. سيدات الهلال يتجاوزن الشباب

ورفع اليمامة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث متساوياً في الرصيد ذاته مع النصر والهلال في المركزين الأول والثاني، ومتأخراً عنهما بفارق الأهداف، وعلى الطرف المقابل، احتل شعلة الشرقية المركز السابع، وقبل الأخير من دون نقاط.