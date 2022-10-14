في الجولة الأولى من الدوري وبرباعية.. سيدات الهلال يتجاوزن الشباب

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات نظيره الشباب بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات.
وأحرزت لاعبة الهلال العراقية شوخان جميع أهداف فريقها «سوبر هاتريك»، بينما حملت ثنائية الشباب توقيع داليا عادل ومنى.
بتلك النتيجة حصد الأزرق أول ثلاث نقاط في مشواره ليحتل المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف عن النصر المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، في حين بقي الشباب من دون رصيد في المركز السادس.
كما فاز اليمامة على شعلة الشرقية بنتيجة 3-1 على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ورفع اليمامة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث متساوياً في الرصيد ذاته مع النصر والهلال في المركزين الأول والثاني، ومتأخراً عنهما بفارق الأهداف، وعلى الطرف المقابل، احتل شعلة الشرقية المركز السابع، وقبل الأخير من دون نقاط.