مدرب الأهلي "يايسله": نلعب للفوز أمام الشرطة.. وهذا ما يحتاجه فريقنا

أوضح المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الالماني "يايسله"، أنه لم يتم تعويض فريقه حتى الآن، بعد رحيل اللاعب "ماكسيمان"، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مما أثر ذلك سلبًا على أداء الفريق .