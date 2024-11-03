مدرب الأهلي "يايسله": نلعب للفوز أمام الشرطة.. وهذا ما يحتاجه فريقنا

أوضح المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الالماني "يايسله"، أنه لم يتم تعويض فريقه حتى الآن، بعد رحيل اللاعب "ماكسيمان"، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مما أثر ذلك سلبًا على أداء الفريق .
وتابع "يايسله" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي والشرطة العراقي "في نخبة آسيا": "نحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جديد بالإضافة إلى لاعب محور في الانتقالات المقبلة، وتغيير مركز فراس البريكان أكثر من مرة بسبب قلة الخيارات".
وأتم مدرب الأهلي عن مباراة الغد ضد الشرطة العراقي: "سنواجه فريقًا قويًا بالطبع على الرغم من خسارته الكبيرة أمام الهلال في الجولة الثانية من المسابقة، وسنلعب للفوز وإسعاد جماهيرنا".
ويحل الشرطة العراقي ضيفاً على نظيره الأهلي، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.