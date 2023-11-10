ياسر الشهراني يصبح رابع أكثر لاعب مشاركةً في دوري المحترفين

أصبح الدولي السعودي ياسر الشهراني، مدافع فريق الهلال، رابع أكثر لاعب مشاركةً في دوري روشن السعودي منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009؛ بحسب ما كشف عنه حساب دوري روشن، اليوم الجمعة.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة "إكس" تدوينة قال فيها: "أصبح ياسر الشهراني رابع أكثر لاعب مشاركةً في دوري روشن السعودي، بواقع 270 مباراة".
ووصل الشهراني إلى مباراته رقم 270 بدوري المحترفين بمختلف مسمياتها، مساء اليوم الجمعة، بمشاركته في لقاء التعاون ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين من الموسم الرياضي 2023/ 2024م، خاض معظمها مع الهلال الذي انضم إليه في عام 2012- 2013 قادمًا من القادسية".
وتساوى الظهير الأيسر البالغ من العمر" 31 ربيعًا" مع حسين المقهوي لاعب الأهلي والفتح السابق، المنتقل في هذا الموسم إلى صفوف العدالة "درجة أولى" بعدد المشاركات في دوري المحترفين.
ويعدّ قائد فريق الفتح محمد الفهيد، هو عميد اللاعبين في دوري المحترفين بتصدره قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ"311" مباريات، يليه مدافع الرائد والشباب السابق محمد سالم بـ"307" مباريات، ويحلّ لاعب الرياض الحالي يحيي الشهري في المرتبة الثالثة بـ"284" مباراة.