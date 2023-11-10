ياسر الشهراني يصبح رابع أكثر لاعب مشاركةً في دوري المحترفين

ووصل الشهراني إلى مباراته رقم 270 بدوري المحترفين بمختلف مسمياتها، مساء اليوم الجمعة، بمشاركته في لقاء التعاون ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين من الموسم الرياضي 2023/ 2024م، خاض معظمها مع الهلال الذي انضم إليه في عام 2012- 2013 قادمًا من القادسية".