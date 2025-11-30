بجوائز تتجاوز 10 ملايين ريال.. "الجنادرية" تحتضن النسخة الخامسة من بطولة كأس وزارة الرياضة للهجن

وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات فئة الحقايق، وهي أولى الفئات المعتمدة، حيث يُقام 36 شوطًا من بينها 4 أشواط على كؤوس وزارة الرياضة، وتقطع فيها الهجن مسافة إجمالية تبلغ 144 كلم (بواقع 4 كلم لكل شوط).