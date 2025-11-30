بجوائز تتجاوز 10 ملايين ريال.. "الجنادرية" تحتضن النسخة الخامسة من بطولة كأس وزارة الرياضة للهجن

تنطلق غدًا الاثنين منافسات بطولة كأس وزارة الرياضة للهجن في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن وتُقام لأول مرة على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن، وذلك بجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، وبمجموع 116 شوطًا خصص منها 20 شوطًا لكؤوس وزارة الرياضة، ضمن برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2025.
وكان ميدان السيح في الأحساء قد احتضن النسخ الأربع الماضية منذ عام 2021، وشهد خلال تلك الأعوام إقامة 472 شوطًا بينها 80 كأسًا، بمشاركة 16,130 مطية من ميادين الهجن السعودية وميادين ثماني دول مختلفة، تجاوز مجموع جوائزها المالية 40 مليون ريال، مما عكس قوة المنافسة واتساع المشاركة.
وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات فئة الحقايق، وهي أولى الفئات المعتمدة، حيث يُقام 36 شوطًا من بينها 4 أشواط على كؤوس وزارة الرياضة، وتقطع فيها الهجن مسافة إجمالية تبلغ 144 كلم (بواقع 4 كلم لكل شوط).
ويُخصص اليوم الثاني لمنافسات فئة اللقايا، واليوم الثالث لفئة الجذاع، فيما يُقام اليوم الرابع لفئة الثنايا، ليُختتم اليوم الخامس والأخير بمنافسات فئة الحيل والزمول.
وتبلغ المسافة الإجمالية التي تقطعها الهجن في جميع فئات البطولة الخمس 646 كيلومترًا.