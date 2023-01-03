بـ 8 أشواط.. ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية يشهد انطلاق الخيل العربية

وعبّر المدرب ناصر بن مطلق عن أمانيه بعدم خسارة "عسفان الخالدية" لأي سباق قادم، مع آماله العالية في تخصيصه ضمن السباقات المصنفة، موجهًا شكره للمشرف العام على إسطبلات الخالدية مطلق بن مشرف، على الثقة الممنوحة له في تحقيق هذه النجاحات، ومتطلعًا للفوز يوم غدٍ الأربعاء في الشوط الرئيس للأمسية الثانية من كأس الأمير سلطان.