أندية دوري روشن تستهدف التعاقد مع "دي بروين" في الميركاتو الصيفي

وكشفت أن هناك علاقة جيدة تربط بين اللاعب والمدير الرياضي، تكوّنت قبل أكثر من 10 أعوام عندما كان البلجيكي يلعب في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، و"إيمينالو" كان حينها مسؤولًا كرويًّا رفيعًا داخل النادي اللندني.