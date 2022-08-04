انطلاق معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

وتقرر أن يقف مدربو البرنامج على مستويات اللاعبين من خلال التدريبات والمناورات الفنية للتأكد من قدراتهم، وذلك من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستلتحق بالبرنامج الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية.