تتويج حراء بكأس الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية لموسم 2023-2024

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن، يوم الخميس، فريق حراء بكأس الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2023-2024.
وجاء تتويج حراء باللقب بعد فوزه على نظيره الاتفاق بنتيجة 6-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.
وحصل فريق الغزوة على المركز الثالث بعد فوزه على فريق السلام بنتيجة 6-5 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.
وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن حقق فريق التعاون المركز الخامس بعد فوزه على نظيره المحمل بنتيجة 8-7، فيما حقق فريق الوطن المركز السابع بعد فوزه على نظيره نجد بنتيجة 12-4 في المباراتين التي جرت بينهم يوم أمس على الملعب ذاته.
وكان قد انطلق الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية يوم الأربعاء 26 يونيو الماضي بمشاركة 8 أندية وهي حراء والاتفاق والغزوة والسلام والتعاون والمحمل والوطن ونجد.
يُذكر أن إقامة الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية جاءت تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024-2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.