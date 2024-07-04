تتويج حراء بكأس الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية لموسم 2023-2024

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن حقق فريق التعاون المركز الخامس بعد فوزه على نظيره المحمل بنتيجة 8-7، فيما حقق فريق الوطن المركز السابع بعد فوزه على نظيره نجد بنتيجة 12-4 في المباراتين التي جرت بينهم يوم أمس على الملعب ذاته.