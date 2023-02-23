تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر الشابّ يتغلّب على قطر بثنائية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، على نظيره منتخب قطر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب جبل علي، في إطار المعسكر الإعدادي بالإمارات والمقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
وافتتح لاعب المنتخب السعودي ياسين الزبيدي، التسجيل "للأخضر" في الدقيقة الثالثة من مجريات الشوط الأول، قبل أن يعادل منتخب قطر النتيجة في الدقيقة 27. وتمكّن ياسين الزبيدي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 من مجريات المباراة.
ويختتم "الأخضر"، الأحد المقبل، معسكره في الإمارات بمواجهة منتخب الإمارات وديًّا، قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند" لخوض غمار كأس آسيا.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات: اليابان، الصين، وقيرغيزستان.