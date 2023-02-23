تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر الشابّ يتغلّب على قطر بثنائية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، على نظيره منتخب قطر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب جبل علي، في إطار المعسكر الإعدادي بالإمارات والمقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.