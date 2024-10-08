البطولة العربية للبلياردو والسنوكر: 4 سعوديين يتأهلون إلى ربع النهائي

تأهَّل 3 لاعبين سعوديين للدور ربع النهائي في منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين في اليوم الأول من البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمقر التدريب بمدينة الرياض، وتستمر حتى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 13 منتخبًا.
وكانت منافسات البطولة العربية قد انطلقت اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وعدد من رؤساء اتحادات الدول العربية المشاركة.
وجاء تأهُّل اللاعبين السعوديين "خالد الغامدي ومشاري الشمردل وريان المبيض" بعد فوزهم في دور الـ32 ودور الـ16 في منافسات البلياردو 9 كرات ناشئين.
كما تأهل 6 لاعبين سعوديين إلى الدور ثمن نهائي في منافسات البلياردو 9 كرات رجال، وهم "عبدالعزيز العمودي ومشاري الهزاع وفيصل الزهراني وسعد ادريس وأحمد آل جبار وفهد الضعيان".
وفي منافسات السنوكر تأهَّل لاعب المنتخب السعودي زياد القباني إلى الدور ربع النهائي في منافسات السنوكر 15 كرة ناشئين بعد أن حل في المركز الثاني في مجموعته بدوري المجموعات.