البطولة العربية للبلياردو والسنوكر: 4 سعوديين يتأهلون إلى ربع النهائي

تأهَّل 3 لاعبين سعوديين للدور ربع النهائي في منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين في اليوم الأول من البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمقر التدريب بمدينة الرياض، وتستمر حتى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 13 منتخبًا.