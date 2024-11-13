"الفيصل" يستعرض مستجدات استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية واعتماد ميزانية 2025

ونوه "الفيصل" في بداية الاجتماع بالدعم السخي والكريم الذي يحظى به القطاع الرياضي بالمملكة بشكل عام، والقطاع الأولمبي والبارالمبي بشكل خاص، من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- الأمر الذي أسهم في تطور ونهضة القطاع الرياضي واستضافة المملكة لكبرى الأحداث الرياضية العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب عددٍ من المحافل الكبرى مستقبلاً، ومن أبرزها: دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض عام 2025م.