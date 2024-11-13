"الفيصل" يستعرض مستجدات استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية واعتماد ميزانية 2025

ترأس وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الاجتماع الثامن لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للعام 2024م -عن بعد-، وذلك بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وحضور الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز باعشن، وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتنمية سير العمل في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نحو المساهمة في تحقيق التميز المنشود للقطاع الرياضي السعودي.
ونوه "الفيصل" في بداية الاجتماع بالدعم السخي والكريم الذي يحظى به القطاع الرياضي بالمملكة بشكل عام، والقطاع الأولمبي والبارالمبي بشكل خاص، من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- الأمر الذي أسهم في تطور ونهضة القطاع الرياضي واستضافة المملكة لكبرى الأحداث الرياضية العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب عددٍ من المحافل الكبرى مستقبلاً، ومن أبرزها: دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض عام 2025م.
إلى ذلك، استعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الجديدة والنموذج التشغيلي للجنة 2025 - 2032 م، والذي يتضمن عددًا من المبادرات والمشروعات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الاتحادات الرياضية، وتمكين الرياضيين السعوديين في مسيرتهم نحو التميز.
وتم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للعام 2025م، واللائحة الإدارية للموارد البشرية، وتقرير اللجنة للربع الثالث من عام 2024م، كما تمت مناقشة مستجدات سير العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية للدورة 2024 - 2028م.