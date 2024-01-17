"الهلال" يعلن التوقيع مع لاعب "مرسيليا" رينان لودي

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" التوقيع رسميًا مع البرازيلي رينان لودي لاعب مرسيليا الفرنسي.
ونشر نادي الهلال مقطعًا يظهر فيه اللاعب البرازيلي رينان لودي، وهو يكشف عن شعوره بالحماس والتشوق واللهفة؛ بمناسبة توجهه إلى المملكة للانضمام إلى نادي الهلال.
وكان نادي الهلال قد سعى إلى حسم هذه الصفقة من الدوري الفرنسي، حيث ذكر الصحفي ماتيو موريتو، أن الهلال يتطلع إلى الحصول على خدمات اللاعب رينان لودي من صفوف مرسيليا الفرنسي.
وكان رينان لودي يمتلك عقدًا ساريًا مع نادي مرسيليا حتى عام 2028، حيث انضم إلى الفريق الفرنسي قادمًا من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، حيث يمتلك النادي الإسباني حق الحصول على نسبة من بيع اللاعب في المستقبل.