"الهلال" يعلن التوقيع مع لاعب "مرسيليا" رينان لودي

وكان رينان لودي يمتلك عقدًا ساريًا مع نادي مرسيليا حتى عام 2028، حيث انضم إلى الفريق الفرنسي قادمًا من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، حيث يمتلك النادي الإسباني حق الحصول على نسبة من بيع اللاعب في المستقبل.