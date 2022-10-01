قبل انطلاق تصفيات آسيا.. المسحل يجتمع بلاعبي منتخب الناشئين

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم السبت، بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، في مقر إقامة المنتخب بالخبر، على هامش التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأثنى "المسحل" على الانضباطية العالية للاعبين خلال المعسكر؛ مشيدًا بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا لهم التوفيق في مبارياتهم ضمن التصفيات الآسيوية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يلاقي مساء اليوم السبت منتخب ميانمار، في المباراة التي تجمعهما في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تضم إلى جانب "الأخضر" منتخبات: (الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف).