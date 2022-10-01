قبل انطلاق تصفيات آسيا.. المسحل يجتمع بلاعبي منتخب الناشئين

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يلاقي مساء اليوم السبت منتخب ميانمار، في المباراة التي تجمعهما في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تضم إلى جانب "الأخضر" منتخبات: (الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف).