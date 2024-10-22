28 فريقًا يتنافسون لتحقيق لقب بطولة "محافظ الأحساء للجهات الحكومية"

ومن جهة أخرى، أكد أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن البطولة تأتي تعزيزًا لمستهدفات الأمانة الرامية إلى تدعيم دورها التكاملي مع الجهات الحكومية، انطلاقًا من أهداف وزارة البلديات والإسكان تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة.