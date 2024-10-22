28 فريقًا يتنافسون لتحقيق لقب بطولة "محافظ الأحساء للجهات الحكومية"

برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر -محافظ الأحساء- يشهد ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي إقامة مباريات كرة القدم ضمن بطولة (سمو محافظ الأحساء للجهات الحكومية) والتي انطلقت في الـ 20 من أكتوبر الجاري بمشاركة 28 فريقًا يمثلون الجهات الحكومية بالأحساء، موزعين على 7 مجموعات.
وفي التفاصيل، تُقام البطولة وفق آلية تنظيمية محددة لإقامة المباريات فيما بين الفرق المتنافسة لتحقيق لقب البطولة وحصد المراكز الأولى ونيل الجوائز المخصصة للمشاركين، في ظل مشاركة طواقم تحكيمية معتمدة لإدارة المباريات بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء.
ومن جهة أخرى، أكد أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن البطولة تأتي تعزيزًا لمستهدفات الأمانة الرامية إلى تدعيم دورها التكاملي مع الجهات الحكومية، انطلاقًا من أهداف وزارة البلديات والإسكان تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة.
وتقدم المهندس الملا بالشكر والتقدير للأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، لرعايته ودعمه للبطولة وفعاليّات الأمانة وأنشطتها المجتمعية والرياضية .