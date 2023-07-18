في أولى تجاربه بالنمسا.. الفتح يواجه "بوشكاش" المجري

وواصل الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على فترة واحدة أُقيمت في المساء، حيث قسم المدير الفني "بيليتش" المران إلى حصتين تركزت الأولى على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة، فيما تم تخصيص الجزء الثاني من المران للجوانب الفنية، حيث طبق المدرب العديد من الخطط الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة أُقيمت على مساحة ثلثي الملعب.