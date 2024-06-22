خلفًا لـ"عموتة".. "سلامي" مدربًا للمنتخب الأردني

وقرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، والتي تبدأ اعتبارًا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.