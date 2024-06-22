خلفًا لـ"عموتة".. "سلامي" مدربًا للمنتخب الأردني

وافق الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم السبت على طلب المدرب المغربي الحسين عموتة بالاستقالة من منصبه كمدرب لمنتخب النشامى.
وقال الاتحاد الأردني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة.
وتابع: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناءً عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".
وأضاف البيان: "يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن الإنجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائمًا محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية".
وقرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، والتي تبدأ اعتبارًا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.