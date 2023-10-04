رياضة
في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الفتح
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي" جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم الإحماء وبعد ذلك تدريب المربعات، ثم طبق الفريق عددًا من الجمل التكتيكية التي سينتهجها لمواجهة الفتح.
وكانت القائمة المختارة قد انتظمت في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الشرقية حتى قبل موعد مواجهة الاتفاق مع نظيره الفتح والتي ستجمعهما عند الساعة الـ 9 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.