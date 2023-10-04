في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الفتح

وكانت القائمة المختارة قد انتظمت في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الشرقية حتى قبل موعد مواجهة الاتفاق مع نظيره الفتح والتي ستجمعهما عند الساعة الـ 9 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.