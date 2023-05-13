وزير الرياضة "الفيصل": شكراً لولاة الأمر على الدعم غير المحدود لقطاع الرياضة

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي 2022 - 2023، كما رفع "الفيصل" جزيل التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيَّده الله- على حضورهِ وتشريفه المباراة النهائية التي أُقيمت أمس الجمعة بين فريقَي الهلال والوحدة، وانتهت بفوز الهلال وتتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.