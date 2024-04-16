لاعب الهلال "نيمار" يتصدّر قائمة أعلى 10 لاعبين برازيليين أجراً في العالم

أظهرت الأبحاث التي أجراها أحد المواقع العالمية، وجود 4 لاعبين برازيليين بالدوري السعودي للمحترفين، يتصدّرهم نيمار؛ لاعب الهلال، ضمن قائمة الأعلى أجراً في العالم.
وكشف موقع "acidadeon" نقلاً عن موقع "Capology"، عن تصدُّر نيمار؛ لاعب الهلال، قائمة أعلى اللاعبين البرازيليين أجراً في العالم، حيث يتقاضى نحو 160 مليون يورو في السنة.
وجاء بالمركز الخامس روبيرتو فيرمينو؛ لاعب الأهلي، الذي يتقاضى نحو 19 مليون يورو في السنة، في حين احتل مالكوم؛ نجم الهلال، المركز السادس، إذ يتقاضى نحو 18 مليون يورو في السنة.
ووقع بالمركز العاشر والأخير بالقائمة فابينهو؛ لاعب نادي الاتحاد، الذي يتقاضى نحو 14 مليون يورو في السنة.