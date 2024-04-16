لاعب الهلال "نيمار" يتصدّر قائمة أعلى 10 لاعبين برازيليين أجراً في العالم

وجاء بالمركز الخامس روبيرتو فيرمينو؛ لاعب الأهلي، الذي يتقاضى نحو 19 مليون يورو في السنة، في حين احتل مالكوم؛ نجم الهلال، المركز السادس، إذ يتقاضى نحو 18 مليون يورو في السنة.