أخضر الناشئين يتطلع لحجز مقعده في المربع الذهبي لكأس آسيا والتأهل لكأس العالم

ويتطلع الأخضر السعودي في حجز مقعده في المربع الذهبي للمرة الخامسة بتاريخه، حيث سبق أن وجد في دور نصف النهائي في النسختين 1985، 1988 اللتين توج بهما، كما وصل "الأخضر" الناشئ إلى المربع الذهبي في مناسبتين أيضًا غير ذلك، حيث احتل المركز الثالث في النسخة الثانية عام 1986 بعد فوزه على كوريا الشمالية 2-0، وتكرر الأمر بين المنتخبين عام 1992 وفازت السعودية أيضًا 2-1.