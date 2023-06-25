أخضر الناشئين يتطلع لحجز مقعده في المربع الذهبي لكأس آسيا والتأهل لكأس العالم

يسعى المنتخب السعودي لمواصلة حصد الانتصارات عندما يتقابل مع أوزبكستان يوم الاثنين على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
ويتطلع الأخضر السعودي في حجز مقعده في المربع الذهبي للمرة الخامسة بتاريخه، حيث سبق أن وجد في دور نصف النهائي في النسختين 1985، 1988 اللتين توج بهما، كما وصل "الأخضر" الناشئ إلى المربع الذهبي في مناسبتين أيضًا غير ذلك، حيث احتل المركز الثالث في النسخة الثانية عام 1986 بعد فوزه على كوريا الشمالية 2-0، وتكرر الأمر بين المنتخبين عام 1992 وفازت السعودية أيضًا 2-1.
ويأمل الأخضر في تجاوز عقبة أوزبكستان، ليضمن تأهله لنهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا 2023 في إندونيسيا، على اعتبار أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي تحصل على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين.
ويلتقي الفائز في هذه المباراة في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع منتخب كوريا الجنوبية الذي تغلب بدوره على تايلاند (4-1).