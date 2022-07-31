المغربي عمر العرجون أول أجانب الفيصلي

وبدأ العرجون مسيرته الكروية في نادي الرجاء، ومن ثم تنقل بين أندية نهضة بركان، ويوسفية برشيد، واتحاد طنجة، قبل أن يعود مجددًا إلى الرجاء ويشارك معه في 26 مباراة خلال الموسم الرياضي الماضي، ويسجل هدفًا وحيدًا، كما لعب للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وأقل من 20 سنة، وأيضًا المنتخب الأولمبي.