المغربي عمر العرجون أول أجانب الفيصلي

أنهت إدارة نادي الفيصلي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات التوقيع مع اللاعب المغربي الدولي "عمر العرجون" بعقد يمتد إلى موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ليمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
وأصبح لاعب الوسط البالغ من العمر "26 عامًا" أول الصفقات الأجنبية للفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.
وبدأ العرجون مسيرته الكروية في نادي الرجاء، ومن ثم تنقل بين أندية نهضة بركان، ويوسفية برشيد، واتحاد طنجة، قبل أن يعود مجددًا إلى الرجاء ويشارك معه في 26 مباراة خلال الموسم الرياضي الماضي، ويسجل هدفًا وحيدًا، كما لعب للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وأقل من 20 سنة، وأيضًا المنتخب الأولمبي.
وتوج العرجون مع الرجاء الرياضي الدوري الوطني الاحترافي موسم 2020/2019، وكأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2021، وأيضًا كأس محمد السادس للأندية الأبطال سنة 2021، كما سبق له أن توج مع نادي اتحاد طنجة بالدوري الوطني الاحترافي موسم 2018/2017
يُشار إلى أن الفيصلي ودع المنافسة في بطولة دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، ونزل إلى دوري الدرجة الأولى الذي سيلعب فيه الموسم المقبل.